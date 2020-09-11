Міносвіти пояснило, як організувати харчування в школах

В умовах пандемії коронавірусу в школах має забезпечуватись здорове та безпечне харчування із урахуванням усіх протиепідемічних заходів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

"МОН звертає увагу, що рішення стосовно організації харчування учнів у період карантину приймають керівник та засновник школи, враховуючи особливості організації освітнього процесу в закладі освіти, кількість учнів, спосіб організації харчування тощо", - йдеться у повідомленні.

Так, згідно із Законом України «Про повну загальну середню освіту» саме вони відповідають за організацію харчування учнів у закладах освіти незалежно від їхнього підпорядкування, типу і форми власності, а також дотримання вимог санітарного законодавства.

Водночас в МОН наголошують, що в умовах пандемії коронавірусу організація шкільного харчування потребує інших підходів, обмежень та правил.

Зокрема, в МОН нагадали, що 22 серпня 2020 року оприлюднено постанову головного державного санітарного лікаря України, яка регламентує роботу та вимоги щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину. Також у постанові прописані окремі вимоги щодо організації шкільного харчування.

Зокрема, під час карантину не дозволяється харчування за типом «шведського столу» і самообслуговування, а також робота питних фонтанчиків.

Харчування має здійснюватися за таких умов:

учні мають харчуватись за графіком;

відстань між столами повинна складати не менш ніж 1,5 м;

за одним столом має знаходитись не більш як 4 особи.

У разі неможливості забезпечити дітей гарячими стравами, організація харчування відбувається шляхом роздачі попередньо фасованої харчової продукції відповідно до Норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, затверджених постановою КМУ від 22.11.2004 р. № 1591.

Наголошується, що уповноваженим органом на здійснення державного нагляду (контролю) щодо безпечності та окремих показників якості харчових продуктів є Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба).

Як повідомляв Укрінформ, раніше заступниця міністра охорони здлров'я Любомира Мандзій повідомила, що повернення у школи звичної моделі харчування замість фасованих сніданків можливе після скасування протиепідемічних заходів.