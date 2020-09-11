Міносвіти пояснило, як організувати харчування в школах
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.
"МОН звертає увагу, що рішення стосовно організації харчування учнів у період карантину приймають керівник та засновник школи, враховуючи особливості організації освітнього процесу в закладі освіти, кількість учнів, спосіб організації харчування тощо", - йдеться у повідомленні.
Так, згідно із Законом України «Про повну загальну середню освіту» саме вони відповідають за організацію харчування учнів у закладах освіти незалежно від їхнього підпорядкування, типу і форми власності, а також дотримання вимог санітарного законодавства.
Водночас в МОН наголошують, що в умовах пандемії коронавірусу організація шкільного харчування потребує інших підходів, обмежень та правил.
Зокрема, в МОН нагадали, що 22 серпня 2020 року оприлюднено постанову головного державного санітарного лікаря України, яка регламентує роботу та вимоги щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину. Також у постанові прописані окремі вимоги щодо організації шкільного харчування.
Зокрема, під час карантину не дозволяється харчування за типом «шведського столу» і самообслуговування, а також робота питних фонтанчиків.
Харчування має здійснюватися за таких умов:
- учні мають харчуватись за графіком;
- відстань між столами повинна складати не менш ніж 1,5 м;
- за одним столом має знаходитись не більш як 4 особи.
У разі неможливості забезпечити дітей гарячими стравами, організація харчування відбувається шляхом роздачі попередньо фасованої харчової продукції відповідно до Норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, затверджених постановою КМУ від 22.11.2004 р. № 1591.
Наголошується, що уповноваженим органом на здійснення державного нагляду (контролю) щодо безпечності та окремих показників якості харчових продуктів є Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба).
Як повідомляв Укрінформ, раніше заступниця міністра охорони здлров'я Любомира Мандзій повідомила, що повернення у школи звичної моделі харчування замість фасованих сніданків можливе після скасування протиепідемічних заходів.