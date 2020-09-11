"Червона" зона: Франківськ з понеділка відкриває дитсадки

Івано-Франківськ з 14 вересня розпочинає дистанційне навчання в школах і відкриває дитячі садки.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків у Фейсбуці.

«Ми прийняли рішення і з понеділка починаємо запуск наших дитячих садочків і поетапно виходимо з карантину. Щодо шкіл, мені б дуже хотілося, щоб їх відкрили, але через червону зону з понеділка ми переходимо на дистанційне навчання», - повідомив Марцінків.

Він закликав містян з розумінням поставитись до такого рішення. Також мер стверджує, що показники захворюваності на COVID-19 в місті значно покращились.

«Кількість пацієнтів в наших лікарнях зменшилась на 80 осіб», - сказав мер.

Раніше Марцінків обіцяв відкрити школи і дитсадки з 14 вересня, навіть, попри червону зону .

Як повідомляло агентство, з 14 вересня до червоної зони увійшли міста Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області.

Станом на 11 вересня в Івано-Франківській області COVID-19 лабораторно підтверджено у 10 953 випадках. В Україні за минулу добу виявили 3 144 нових випадки зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 148 756.