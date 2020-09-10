У Франківську лікарні не переповнені, але ситуація напружена - мер

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків на радіо «Західний полюс».

«У Франківській Центральній міській клінічній лікарні є вільних 120 ліжок, ми готові ще розгорнути 150. Говорити про те, що лікарні переповнені, не можна, але ситуація напружена», - зазначив Марцінків.

За його словами, у ЦМКЛ, яка приймає хворих з підозрою на COVID-19, нині на стаціонарному лікуванні перебувають 167 пацієнтів, з них 87 мають лабораторно підтверджений коронавірус. Загалом, у двох лікарнях міста, які приймають хворих з підозрою на коронавірус, на лікуванні перебувають 275 людей.

«Кожний третій з підтвердженим на коронавірус ПЛР-тестом не є жителем Івано-Франківська», - зазначив мер.

Він зауважив, що Івано-Франківськ не може поки вийти з «червоної» зони, а тому очікує найближчим часом рішення уряду про подальше зонування адміністративних центрів. Від того, каже мер, і буде залежати відкриття шкіл та дитсадків в місті. Транспорт та підприємства в місті працюють у звичному режимі.

В Івано-Франківську хворих з підозрою на COVID-19 приймають у двох лікарнях : Івано-Франківській центральній міській клінічній лікарні, та в Івано-Франківській міській клінічній лікарні №1.

Раніше Руслан Марцінків обіцяв відкрити школи та дитсадки 14 вересня, навіть попри "червону" зону.

Як повідомляло агентство, з 7 вересня до «червоної» зони епідеміологічної небезпеки увійшли міста Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області.

Станом на 10 вересня в Івано-Франківській області COVID-19 лабораторно підтверджено у 10 802 випадках, в Україні цей показник становить 145 612 випадків. За останню добу зафіксовано 2 582 нових випадів захворювання на коронавірус.

Фото: Андрій Скакодуб