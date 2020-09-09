ОАСК отримав позов Франківська щодо поділу на "карантинні" зони

В Окружному адміністративному суді міста Києва вирішують питання щодо відкриття провадження за позовом міської ради Івано-Франківська щодо встановлених урядом чотирьох рівнів епідемічної небезпеки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба суду.

«Окружний адміністративний суд міста Києва просять визнати протиправними та нечинними певні пункти постанови Кабінету Міністрів України №641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», - ідеться в повідомленні.

Позивачем у позові зазначена Івано-Франківська міська рада.

Наразі суд вирішує питання про відкриття провадження за даним адміністративним позовом.

Як уточнили в ОАСК, мова іде про пункти 1-36 вказаної постанови, зокрема, і щодо встановлення «зеленого», «жовтого», «помаранчевого», «червоного» рівнів епідеміологічної небезпеки поширення COVID-19.

Також відповідною постановою визначено низку заборон залежно від встановлення рівня епіднебезпеки.

Як повідомляв Укрінформ, Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків заявив, що міська рада подала заяву на Кабмін до Окружного адміністративного суду Києва. До цього позову приєднались міста Івано-Франківської області та Тернопіль.

Станом на 9 вересня в Івано-Франківській області COVID-19 лабораторно підтверджено у 10 659 випадках, в Україні цей показник сягає 143 030 випадків. За останню добу в Україні підтверджено 2551 новий випадок захворювання на коронавірусу інфекцію.