На станції "швидкої" у Бердянську - спалах COVID-19

У Бердянську Запорізької області на COVID-19 захворіли восьмеро працівників швидкої допомоги.

Про це повідомляє у Facebооk Комунальне некомерційне підприємство "Територіальне медичне об'єднання "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Запорізької обласної ради.

"На сьогодні восьмеро працівників Бердянської підстанції ШМД мають коронавірусну хворобу, підтверджену методом ПЛР", - зазначається у повідомленні.

За інформацією КНП, бригада надавала допомогу хворому, у подальшому з'ясувалося, що той мав коронавірус. Спочатку захворів один працівник, а від нього - всі решта.

Захворювання у більшості працівників проходить без симптомів. Усі працівники на лікарняних.

Натомість у КНП спростовують інформацію, що з'явилася в інтернеті, про економію на засобах захисту для медиків, через що й стався й спалах захворювання. "Стосовно обмеження у користування засобами індивідуального захисту: жодних обмежень не було, ще у квітні було придбані усе необхідне. Бригади мають все у достатній кількості. Рішення про застосування засобів індивідуального захисту приймає керівник бригади в залежності від ситуації", - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 18 липня в Україні лабораторно підтверджені 58 111 випадків COVID-19, за добу — 847 нових.