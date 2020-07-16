В Одесі - спалах коронавірусу у дитбудинку, заклад на обсервації

В одеському дитячому будинку "Перлинка" медики виявили спалах COVID-19 - носії коронавірусу двоє працівників закладу та 15 малолітніх вихованців. Установу перевели у режим обсервації.

Коментар директора департаменту освіти і науки Одеської міськради Олени Буйневич про виявлений осередок коронавірусу пресслужба мерії розмістила на офіційному сайті.

"Після того, як захворів один із працівників «Перлинки», в установі провели обстеження всіх дітей та персоналу - виконано понад 70 ПЛР-тестувань. Встановлено, що носіями вірусу є 15 дітей і двоє дорослих", - зазначила Буйневич.

Хоча всі почуваються задовільно, жодних ознак респіраторних захворювань немає, сьогодні (16 липня - ред.) було прийнято рішення про ізоляцію тих, у кого виявлено вірус, акцентувала директор департаменту.

Крім того, додала Буйневич, увесь заклад переведено на режим обсервації. Діти і співробітники будуть перебувати всередині дитячого будинку, а міські служби забезпечуватимуть їх усім необхідним: продуктами харчування, профілактичними та засобами особистої гігієни.

За її словами, стан здоров'я дітей та дорослих відстежуватимуть медики.

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Варто зауважити, що станом на 16 липня в Одесі лабораторно підтверджено 591 випадок захворювань на COVID-19, в тому числі протягом останньої доби інфікувались коронавірусом 30 осіб. На стаціонарному лікуванні в міській інфекційній лікарні зараз перебувають 92 пацієнти з діагнозом COVID-19.

В Одеській області за добу виявлено коронавірусну інфекцію у 33 жителів, протягом березня-липня в області зафіксовано 32 смерті.