В одному з районів Закарпаття закрили ринки через спалах коронавірусу

В одному з районів Закарпаття закрили ринки через спалах коронавірусу

Укрінформ
На Закарпатті регіональна комісії ТЕБ та НС заборонила роботу ринків на Тячівщині, де зафіксовано високий рівень захворюваності на коронавірусну інфекцію.

Про це повідомляється на сторінці Закарпатської ОДА у Facebook.

“Відбулося засідання регіональної комісії ТЕБ та НС Закарпатської області. Головні рішення, які були прийняті, стосуються заборони роботи ринків на Тячівщині (там на сьогодні у 319 людей підтверджено коронавірус)” - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що комісія дозволила роботу закладів громадського харчування до 23.00, а також — обслуговування відвідувачів усередині приміщень.

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Разом з тим, на Закарпатті залишаються обмеження щодо руху громадського автотранспорту на вихідних та свята. Міжобласний рейсовий автотранспорт не їздить і у будні дні. Також через велику кількість хворих на коронавірус дітей, поки залишається обмеження щодо роботи дитсадків.

За даними Системи моніторингу поширення коронавірусу, на Закарпатті захворювання підтверджено у 4 112 людей, за добу виявлено 57 нових випадків COVID-19.

Як повідомлялося, станом на 15 липня в Україні лабораторно підтверджені 55 607 випадки COVID-19, з них за добу - 836.

фото: depositphotos

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