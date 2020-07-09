У курортних закладах Закарпаття не зафіксовано спалахів коронавірусу – ОДА

На Закарпатті за час дії карантинних обмежень не фіксувалися факти спалахів коронавірусної інфекції в санаторно-курортних закладах.

Про це заявив на брифінгу голова Закарпатської обласної держадміністрації Олексій Петров, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За час карантину на Закарпатті не зафіксовані факти спалахів коронавірусу в курортних закладах області", – заявив Петров.

За його словами, попри високий рівень поширення COVID-19, влада в області не закривала курортні об'єкти.

"Хоча область знову прийшла до посилення карантинних заходів, ми через складну економічну ситуацію, а також зважаючи на те, що туристична галузь в області забезпечує краян роботою, не закривали ні санаторії, ні курортні об'єкти. Все працює – але з обмеженнями роботи ресторацій всередині приміщень, також – басейнів та СПА-комплексів. Усі вони працюють без претензій епідеміологів", – наголосив Петров.

Очевидно, що в цих закладах керівництво докладає достатньо зусиль для того, щоб дотримуватися карантинних вимог, додав він.

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За даними МОЗ, за останню добу в Закарпатській області виявлено 89 нових випадків інфікування коронавірусом, 5 людей померли.

Від 4 липня на Закарпатті посилено карантин: ресторани на терасах працюють до 22 години, на вихідних не курсує громадський транспорт, також заборонені релігійні заходи всередині храмів.

Як повідомлялося, в Україні станом на 9 липня лабораторно підтверджено 51 224 випадки COVID-19, зокрема за добу виявлено 810.