На Світязі відкривають санаторії та бази відпочинку

У Шацькому районі Волинської області, відомому своїми курортами у лісах та на берегах озер Світязь, Пулемецьке, Пісочне та інших, дозволили роботу санаторіїв та баз відпочинку.

Про таке рішення місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій повідомляє пресслужба Шацької райдержадміністрації у Facebook.

"Дозволити, починаючи з 09 липня 2020 року, на території Шацького району такі пом’якшення: діяльність закладів, що надають послуги з розміщення (заклади лікувально-оздоровчої, санаторно-курортної та відпочинково-туристичної сфер району), та діяльність розважальних атракціонів, крім дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, за умови дотриманням тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів в закладах", - йдеться у документі.

Власникам, керівникам (орендарям) вищезгаданих суб’єктів господарювання пропонують забезпечити температурний скринінг безконтактним способом усіх відпочивальників та працівників, організувати місця для обробляння рук антисептиком, захистити працівників рецепції прозорим екраном або щитками чи окулярами. Відпочивальники поза номерами мають перебувати в масках, дотримуватися соціальної дистанції, харчування бажано організувати в номерах.

Директору Шацької районної лікарні рекомендовано двічі на тиждень надавати інформацію з оцінкою та прогнозами епідемічної ситуації, а відповідним службам – стежити за дотриманням карантинних заходів.

"У разі погіршення протиепідеміологічної ситуації на території району місцева комісія залишає за собою право терміново посилити карантинні обмеження у всіх сферах життєдіяльності району", – зазначено в рішенні комісії.

За інформацією Волинської ОДА, за останню добу в області зареєстровано 50 нових випадків захворювання на COVID-19: Луцьк – 18, Луцький район – 4, Ківерцівський район – 5, Камінь-Каширський район – 5, Ковельський район – 6, м. Нововолинськ – 2, Іваничівський район – 3, Рожищенський район – 3, Володимир-Волинський район – 1, Горохівський район – 1, Любомльський район – 1, Шацький район – 1.

Одужали за добу 140 осіб, зокрема 8 дітей та 12 медичних працівників.

Загалом станом на 9 липня в області зареєстровано 2875 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужали 1 172 особи, 71 випадок хвороби завершився летально.

Як повідомляв Укрінформ, за рішенням регіональної комісії ТЕБ і НС на Волині з 3 липня посилили карантин в районах з місцями масового відпочинку людей, зокрема біля водойм. У Шацькому районі, крім цього, було заборонено регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним транспортом у приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні.

В Україні станом на 9 липня лабораторно підтверджено 51 224 випадки COVID-19, за добу – 810 нових. Загалом за весь час пандемії 1 327 людей померли, 24 784 одужали.