Президент України Володимир Зеленський ознайомився з концепцією розвитку туристичного потенціалу Волинської області та оглянув експозицію "Туристичні магніти та маршрути Волині".

Як повідомляє пресслужба глави держави, презентація відбулася в Луцькому замку – найстарішій споруді міста, пам'ятці архітектури й історії національного значення та головному об'єкті історико-культурного заповідника "Старий Луцьк".

Луцький замок зображений на купюрі номіналом 200 гривень і, згідно з концепцією, визначений першим туристичним "магнітом" області.

Також серед цікавих для туристів об’єктів – історико-культурний заповідник "Стародавній Володимир", село Сваловичі та національний парк "Прип’ять – Стохід", смт Олика та резиденція Радзивілів, Шацькі озера.

Зеленському презентували туристичні «магніти» Волині / Фото: Офіс Президента

Директор департаменту зовнішніх зносин, залучення інвестицій та з питань туризму і курортів Волинської ОДА Ігор Чуліпа розповів Президентові, що на основі цих "магнітів" в області розроблено відповідні туристичні маршрути.

"Ці маршрути адаптовані – вони можуть бути як одноденними, так і дводенними, триденними, а якщо йдеться про сплав на байдарках – п’ятиденними", – сказав Чуліпа.

На туристичних маршрутах визначено інфраструктурні об’єкти, де відвідувачі зможуть переночувати та поїсти. Крім того, триває робота над розробленням 3D-турів.

Після завершення презентації Зеленському провели коротку екскурсію Луцьким замком.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 9 липня перебуває з робочою поїздкою у Волинській області.