Луцький замок і 200 гривень: Зеленський на Волині зробив "селфі мрії"

Президент Володимир Зеленський у Луцьку здійснив свою мрію і порівняв зображення на 200-гривневій купюрі з реальною вежею замка Любарта.

Фото він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

“Схоже? Позаду мене – в’їзна вежа Луцького замку, та сама, що на нашій 200-гривневій купюрі. Завжди мріяв порівняти малюнок з реальністю. У замку відчув дух історії та волинських легенд”, - написав Зеленський.

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Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 9 липня перебуває з робочою поїздкою у Волинській області.