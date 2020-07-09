Луцький замок і 200 гривень: Зеленський на Волині зробив "селфі мрії"
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Укрінформ
Президент Володимир Зеленський у Луцьку здійснив свою мрію і порівняв зображення на 200-гривневій купюрі з реальною вежею замка Любарта.
Фото він опублікував на своїй сторінці у Facebook.
“Схоже? Позаду мене – в’їзна вежа Луцького замку, та сама, що на нашій 200-гривневій купюрі. Завжди мріяв порівняти малюнок з реальністю. У замку відчув дух історії та волинських легенд”, - написав Зеленський.
Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 9 липня перебуває з робочою поїздкою у Волинській області.