Зеленський зробив селфі біля університету у Чернівцях

Президент Володимир Зеленський у рамках робочої поїздки до Чернівецької області відвідав Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича і підкреслив, що Україна красива своїми місцями та людьми в кожному куточку.

Про це глава держави написав у Facebook.

“Побував у серці Буковини – Університеті ім. Юрія Федьковича, центрі багатої історії та сучасної освіти. Місцеві кажуть: внутрішній туризм дієвий в об’єднанні українців. Згоден: Україна красива своїми місцями та людьми в кожному куточку! І це те, що нас єднає!”, - зазначив Зеленський.

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Фото: Володимир Зеленський/Фейсбук

Президент також оприлюднив фото біля Чернівецького університету.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 8 липня перебуває з робочою поїздкою в Чернівецькій області.