Зеленському показали зруйнований міст через річку Прут на Буковині

У межах робочої поїздки до Чернівецької області Президент України Володимир Зеленський відвідав село Маршинці, яке цього року постраждало від масштабної повені, та оглянув зруйнований міст через річку Прут.

Про це повідомляє сайт Президента.

Голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук розповів Президенту, що основний міст через Прут, який з’єднував Новоселицький і Герцаївський райони, був зруйнований ще під час паводка 2008 року. Тому транспортне сполучення між районами здійснюється через місто Чернівці з обходом близько 50 км, а для переправи через водойму використовували тимчасовий технологічний армійський міст. Але повінь 2020 року зруйнувала і його, тож нині знову гостро стоїть питання відновлення основного мосту.

Проект будівництва передбачає влаштування мостового переходу завдовжки 323,6 погонних метра з комплексом берегоукріплювальних споруд і підходами до нього загальною протяжністю 1,8 км.

Як розповів голова Державного агентства автомобільних доріг Олександр Кубраков, основний міст є довгобудом, його спорудження постійно відкладали та коригували, поки люди користувалися тимчасовою переправою.

Вартість проекту нині становить 377 млн грн, у 2020 році на нього виділено 60 млн грн, тож для завершення потрібно ще 317 млн грн. Очільник Укравтодору запевнив, що міст буде зведено до кінця поточного року.

Після огляду переправи Володимир Зеленський поспілкувався з мешканцями села Маршинці, яке, як і півсотні інших населених пунктів області, постраждало від повені наприкінці червня. Тоді було підтоплено 1075 будинків, сільські угіддя, об'єкти соціальної інфраструктури.

За словами Сергія Осачука, нині немає підтоплених будинків, а наслідки паводка ліквідовуються. З держбюджету на ліквідацію наслідків повені область отримала 30 млн грн.

Президент поцікавився у селян, яка допомога потрібна для подолання наслідків паводка. Місцеві мешканці висловили сподівання, що нарешті переправу через Прут буде споруджено, й запросили Главу держави завітати до Маршинців ще раз – на відкриття мосту.

Як повідомляв Укрінформ, інтенсивні опади протягом 22-24 червня призвели до ускладнення паводкової обстановки в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях. На Прикарпатті внаслідок стихії загинули 3 людини.

Загалом через негоду постраждали більше 250 населених пунктів у п’яти областях. Були підтоплені 7,5 тис. житлових будинків, зруйновані дороги та мости.

Уряд виділив майже 700 млн грн на першочергові кроки з ліквідації наслідків повеней на заході України.

Фото: Офіс Президента