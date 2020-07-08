Паводки на Буковині: постраждалі отримають 10 мільйонів

Про це розповів голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук під час спільного брифінгу із Президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На подолання наслідків негоди уряд виділив нам 30 мільйонів гривень. Як по-господарськи використати ці гроші? В першу чергу, потрібно задовольнити потреби людей, кожного, хто постраждав. Доповідаю, що 10 мільйонів гривень - це є та сума, яку дають людям. У кожному селі, підійшли до кожної хати, склали акт, де будинок треба новий - 200 тисяч гривень, де треба відремонтувати - 50 тисяч гривень. Ці гроші уже в районах, вони перераховані і зараз уже доходять до людей", - сказав Осачук.

Решта піде на підготовку проєктно-кошторисної документації на відновлення зруйнованих та пошкоджених об'єктів.

"За решту 20 мільйонів гривень ми робимо проєктно-кошторисну документацію на всі зруйновані дороги й мости. Коли у нас буде документ, скільки потрібно коштів, тоді ми звертаємося до держави із проханням виділити необхідні гроші", - додав голова Чернівецької ОДА.

Як повідомляв Укрінформ, інтенсивні опади протягом 22-24 червня призвели до ускладнення паводкової обстановки в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях. На Прикарпатті внаслідок стихії загинули 3 людини.

Загалом через негоду постраждали більше 250 населених пунктів у п’яти областях. Були підтоплені 7,5 тис. житлових будинків, зруйновані дороги та мости.

Уряд виділив понад 700 млн грн на першочергові кроки з ліквідації наслідків повеней на заході України.