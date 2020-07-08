П’ять населених пунктів на заході України залишаються підтопленими

Станом на ранок 8 липня на території західних областей України залишаються підтопленими 5 населених пунктів.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«Станом на 7 год. 8 липня на території західних областей залишаються підтопленими: 5 (було 349) населених пунктів у Чернівецькій області; 7 (було 7 тис. 225) підвалів у Івано-Франківській області; 23 (було 22 тис. 182) присадибні ділянки (Чернівецька (21), Тернопільська (2)», - йдеться у повідомленні.

Крім того, зруйновано 202,4 км (було 278,2 км) автодоріг (Івано-Франківська (201), Чернівецька (1,4) та 95 (було 95) мостів (Івано-Франківська (93), Львівська (1) та Чернівецька (1). Пошкоджено 549 км автодоріг (було 654 км) та 213 мостів (було 266) в Івано-Франківській (507,6 км доріг та 198 мостів) та Чернівецькій (40,9 км автодоріг та 15 мостів) областях.

Силами ДСНС з початку проведення робіт врятовано 478 осіб, евакуйовано 721 особу, відселено 1 тис. 324 особи та перевезено через підтоплені ділянки доріг 2 тис. 565 осіб.

Протягом доби відкачано 1 тис. 710 куб. м води (з початку робіт – понад 368 тис. куб. м); доставлено для населення 1,5 т питної води (з початку робіт – близько 53,465 т).

Всього до робіт на території області залучено 137 осіб та 58 одиниць техніки, з них від ДСНС 115 чоловік особового складу та 48 одиниць техніки (з них 2 гелікоптери ДСНС).

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Як повідомляв Укрінформ, інтенсивні опади протягом 22-24 червня призвели до ускладнення паводкової обстановки в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях. На Прикарпатті внаслідок стихії загинули 3 людини.

Загалом через негоду постраждали понад 250 населених пунктів у п’яти областях. Були підтоплені 7,5 тис. житлових будинків, зруйновані дороги та мости.

Уряд виділив майже 700 млн грн на першочергові кроки з ліквідації наслідків повеней на заході України.