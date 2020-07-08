Повені та пожежі: Зеленський обіцяє допомогу всім населеним пунктам
Про це він заявив під час робочої поїздки в Чернівецьку область, повідомляє пресслужба глави держави.
«Є голови обласних державних адміністрацій, які є «очами» в областях. Може, вони чогось не бачать, як кажуть журналісти, але побачите – всім селам, які постраждали від повені, обов’язково допоможуть», – зазначив Зеленський.
Також він нагадав, що допомогу отримають і постраждалі від лісових пожеж на Луганщині.
Як повідомляв Укрінформ, інтенсивні опади протягом 22-24 червня призвели до ускладнення паводкової обстановки в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях. На Прикарпатті внаслідок стихії загинули 3 людини.
Загалом через негоду постраждали більше 250 населених пунктів у п’яти областях. Були підтоплені 7,5 тис. житлових будинків, зруйновані дороги та мости.
Уряд виділив понад 700 млн грн на першочергові кроки з ліквідації наслідків повеней на заході України.
Масштабні пожежі на Луганщині спалахнули 6 липня. Станом на 14.00 середи, 8 липня, орієнтовна площа пожежі становила близько 50 га.
Внаслідок надзвичайної ситуації загинули п'ять осіб.
Вогнем знищено 23 та пошкоджено 36 житлових будинків в селі Смолянинове та знищено 80 дачних будинків кооперативу “Вовче озеро”.
Фото: president.gov.ua