Повені та пожежі: Зеленський обіцяє допомогу всім населеним пунктам

Повені та пожежі: Зеленський обіцяє допомогу всім населеним пунктам

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський запевнив, що необхідну допомогу отримають усі населені пункти, які постраждали внаслідок повеней на заході України.

Про це він заявив під час робочої поїздки в Чернівецьку область, повідомляє пресслужба глави держави.

«Є голови обласних державних адміністрацій, які є «очами» в областях. Може, вони чогось не бачать, як кажуть журналісти, але побачите – всім селам, які постраждали від повені, обов’язково допоможуть», – зазначив Зеленський.

Також він нагадав, що допомогу отримають і постраждалі від лісових пожеж на Луганщині.

Як повідомляв Укрінформ, інтенсивні опади протягом 22-24 червня призвели до ускладнення паводкової обстановки в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях. На Прикарпатті внаслідок стихії загинули 3 людини.

Загалом через негоду постраждали більше 250 населених пунктів у п’яти областях. Були підтоплені 7,5 тис. житлових будинків, зруйновані дороги та мости.

Уряд виділив понад 700 млн грн на першочергові кроки з ліквідації наслідків повеней на заході України.

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Масштабні пожежі на Луганщині спалахнули 6 липня. Станом на 14.00 середи, 8 липня, орієнтовна площа пожежі становила близько 50 га.

Внаслідок надзвичайної ситуації загинули п'ять осіб.

Вогнем знищено 23 та пошкоджено 36 житлових будинків в селі Смолянинове та знищено 80 дачних будинків кооперативу “Вовче озеро”.

Фото: president.gov.ua

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