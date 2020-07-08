Постраждалим від пожежі на Луганщині привозять продукти і воду

Патрульні поліцейські з рятувальниками Держслужби з надзвичайних ситуацій доставляють постраждалим від пожежі у Смоляніново Луганської області продуктові набори та питну воду.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства внутрішніх справ.

“Поліцейські спільно з рятувальниками ДСНС розвозять необхідні продуктові набори та питну воду потерпілим від вогню на Луганщині. Ці продукти весь минулий вечір та ніч мешканці Сєвєродонецька та найближчих населених пунктів звозили до бази рятувальників, звідки їх доставляли до потерпілих. Дякуємо небайдужим людям за допомогу та передаємо щиру подяку від мешканців Смоляніново!”, - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що наразі рух у напрямку постраждалого селища та Новоайдару обмежено у цілях безпеки цивільних осіб та з метою забезпечення безперешкодної роботи рятувальників.

Як повідомляв Укрінформ, 6 липня поблизу с. Осколонівка Новоайдарського району Луганської області на території Боровського та Охтирського лісництв виникла лісова пожежа на площі близько 50 га.

Зранку 7 липня пожежу було локалізовано, але через поривчастий вітер та високу температуру повітря відбулося розповсюдження пожежі на село Смолянинове Новоайдарського району. Також триває ліквідація пожежі неподалік села Капітанове, площа якої становить близько 40 га.

Внаслідок надзвичайної ситуації загинули п'ять осіб.

За попередніми оцінками, вигоріло близько 5 тис. га лісу. Внаслідок пожежі знищено вогнем 23 будинки, ще 59 пошкоджено.

Станом на 14 год. 8 липня продовжується гасіння лісової пожежі. Раніше силами ДСНС було евакуйовано з житлових будинків с. Смолянинове та дачного кооперативу «Вовче озеро» 30 осіб (з них 13 дітей) та 30 осіб відселено.

Фото: mvs.gov.ua