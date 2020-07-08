Поліція перевіряє версію про займання лісу на Луганщині через обстріл з боку ОРДЛО

Поліція перевіряє версію виникнення пожежі на Луганщині внаслідок обстрілу військового опорного пункту бойовиками ОРДЛО.

Про це глава Нацполіції Ігор Клименко заявив на засіданні уряду у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми також перевіряємо версію можливого попадання снарядів з території, непідконтрольної Україні. В нас є оперативна інформація, що напередодні був обстріл військового опорного пункту зі сторони противника", - заявив він.

Клименко нагадав, що у поліції є три основні версії: вплив аномально високої температури повітря та погодних умов, необережне поводження з вогнем сторонньою особою або ж умисний підпал.

Як повідомляв Укрінформ, 6 липня поблизу с. Осколонівка Новоайдарського району Луганської області на території Боровського та Охтирського лісництв виникла лісова пожежа на площі близько 50 га.

Зранку 7 липня пожежу було локалізовано, але через поривчастий вітер та високу температуру повітря відбулося розповсюдження пожежі на село Смолянинове Новоайдарського району. Також триває ліквідація пожежі неподалік села Капітанове, площа якої становить близько 40 га.

Внаслідок надзвичайної ситуації загинули п'ять осіб.

За попередніми оцінками, вигоріло близько 5 тис. га лісу. Внаслідок пожежі знищено вогнем 23 будинки, ще 59 пошкоджено.

Станом на 14 год. 8 липня продовжується гасіння лісової пожежі. Раніше силами ДСНС було евакуйовано з житлових будинків с. Смолянинове та дачного кооперативу «Вовче озеро» 30 осіб (з них 13 дітей) та 30 осіб відселено.