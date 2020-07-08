Поліція назвала три версії пожежі на Луганщині, в тому числі - підпал

Поліція розглядає три версії виникненні масштабної пожежі на Луганщині, серед яких і умисний підпал.

Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко, інформує пресслужба відомства.

"Слідчі розслідують кримінальне провадження за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України, це – порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, яке спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки", - зазначив Клименко.

Наразі розглядаються три основні версії причини загорання: вплив аномально високої температури повітря та погодних умов, необережне поводження з вогнем сторонньою особою, умисний підпал з хуліганських чи інших мотивів.

"Однак остаточна причина буде встановлена лише після проведення комплексу необхідних експертиз. Основна задача наразі – врятувати людей, а також не допустити випадків мародерства. Ми створили додаткові мобільні групи поліцейських, котрі посилено патрулюють ці райони", - підкреслив голова Нацполіції.

Як зазначається, до документування та фіксації обставин надзвичайної події залучено понад 50 слідчих у складі посилених слідчо-оперативних груп, створені пошукові групи оперативників блоку кримінальної поліції. До охорони публічної безпеки і порядку на місці ліквідації пожеж залучено понад 200 поліцейських.

Як повідомляв Укрінформ, 6 липня поблизу с. Осколонівка Новоайдарського району Луганської області на території Боровського та Охтирського лісництв виникла лісова пожежа на площі близько 50 га.

Зранку 7 липня пожежу було локалізовано, але через поривчастий вітер та високу температуру повітря відбулося розповсюдження пожежі на село Смолянинове Новоайдарського району. Також триває ліквідація пожежі неподалік села Капітанове, площа якої становить близько 40 гектарів.

Внаслідок надзвичайної ситуації загинули п'ятеро осіб. Евакуйовано 27 жителів, із них 22 дитини.

За попередніми оцінками, вигоріло близько 5 тис. га лісу. Внаслідок пожежі знищено вогнем 23 будинки, ще 59 пошкоджено.

До гасіння залучено 1 тис. 125 осіб та 201 одиниця техніки.

Сьогодні, 8 липня, в Луганській області проходить виїзне засідання оперативного штабу за участю Президента України Володимира Зеленського, секретаря РНБО Олексія Данілова, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, голови Національної поліції Ігоря Клименка та очільника ДСНС Миколи Чечоткіна.