Загрози перекидання пожежі на населені пункти Луганщини наразі немає – ДСНС

Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін заявив, що загроза перекидання пожежі на населені пункти на Луганщині наразі відсутня.

Про це він сказав під час брифінгу на Луганщині, який транслювали наживо на сторінці Офісу Президента у Facebook.

"На сьогодні загроза населеним пунктам відсутня. Працює пожежна авіація. Я думаю, що із своїми завданнями ми впораємося найближчим часом", - зазначив Чечоткін.

Як повідомляв Укрінформ, 6 липня поблизу с. Осколонівка Новоайдарського району Луганської області на території Боровського та Охтирського лісництв виникла лісова пожежа на площі близько 50 га. Зранку 7 липня пожежу було локалізовано, але через поривчастий вітер та високу температуру повітря відбулося розповсюдження пожежі на село Смолянинове Новоайдарського району. Також триває ліквідація пожежі неподалік села Капітанове, площа якої становить близько 40 га.

Раніше повідомлялося про 4 загиблих та 9 госпіталізованих. На брифінгу Президент Зеленський сказав про п'ятьох загиблих, але ці дані, за його словами, не остаточні. Евакуйовано 27 жителів, із них 22 дитини.

За попередніми оцінками, вигоріло близько 5 тис. га лісу. Внаслідок пожежі знищено вогнем 23 будинки, ще 59 пошкоджено.

До гасіння залучено 1 тис. 125 осіб та 201 одиниця техніки.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу.

У середу, 8 липня, на Луганщину вилетів Президент Володимир Зеленський, секретар РНБО Олексій Данілов та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.