Пожежі на Луганщині: у поліції розповіли про ситуацію в найбільш постраждалому селі

Унаслідок пожежі в селі Смолянинове Новоайдарського району Луганщини повністю згоріли 22 будинка, 58 – пошкоджені.

Про це у Facebook повідомила начальник Відділу комунікації поліції Луганської області Тетяна Погукай.

«Ліквідація пожежі та її наслідків продовжується. На місці події у с. Смолянінове працюють ДСНС, поліція, військовослужбовці та лікарі швидкої допомоги. У с. Смолянінове повністю згоріло 22 будинки, 58 – пошкоджені вогнем. Крім того, знищено вогнем 80% дачних будинків на дачному масиві біля озера Вовче», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ст. 270 КК.

«Слідчі продовжують проводити огляди місць події. На даний момент підтверджено загибель трьох громадян», - написала Погукай.

За її даними, до Новоайдарської лікарні евакуйовано 23 мешканців с. Смолянінове, з них – 16 дітей. У дорослих евакуйованих діагнози - термічні опіки тіла, отруєння продуктами горіння, гостра реакція на стрес.

До Сєвєродонецької лікарні були госпіталізовані пятеро осіб, двое з них, отримавши допомогу, залишили медзаклад.

«Співробітники поліції, спецпризначенці, бійці батальйону «Луганськ-1» та патрульні поліцейські усю ніч патрулюватимуть у селищі Смолянінове та на території дачного масиву біля озера Вовче, щоб запобігти мародерству, крадіжкам та не допустити скоєння інших правопорушень», - наголошується в повідомленні.