Пожежі на Луганщині: кількість загиблих зросла до шести

Кількість загиблих унаслідок пожеж у Луганській області зросла до шести осіб.

Про це повідомляє у Facebook МВС.

"Вогнем знищено близько 80 дачних будинків та 30 житлових будинків у с. Смолянинове. Попередньо 6 осіб загинули", - йдеться у дописі.

Раніше ДСНС повідомляла про п'ятьох загиблих і дев'ятьох госпіталізованих.

За інформацією представника уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Донецькій і Луганській областях Павла Лисянського, госпіталізовано до місцевої лікарні 24 особи, з них 15 дітей.

Як повідомлялося, 6 липня о 13 год. 21 хв. поблизу с. Осколонівка Новоайдарського району Луганської області на території Боровського та Охтирського лісництв виникла пожежа на площі близько 50 га, зокрема верхова на 20 га.

Через поривчастий вітер та високу температуру повітря вогонь поширився на с. Смолянинове.

Крім того, вогнеборці ліквідують верхову пожежу поблизу с. Капітанове Новоайдарського району на території Капітанівського лісництва, її площа становить близько 40 га.

На гасіння вогню вилетіли два пожежні літаки ДСНС з Краматорська, задіяно понад тисячу рятувальників, поліцейських та нацгвардійців.