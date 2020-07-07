Лісова пожежа дісталася Сєвєродонецька, поліція перекриває дороги

Пожежа, яка охопила близько сотні гектарів лісу в Новоайдарському районі на Луганщини, дісталася околиць обласного центру.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила начальник відділу комунікації поліції Луганської області Тетяна Погукай.

«Сьогодні, 7 липня, починаючи з 13-ої години, на 102 почали надходити повідомлення про загоряння сухої трави у районі Чистого озера м. Сєвєродонецьк, у районі смт Борівське вогонь з поля перекинувся на паркан житлового будинку, у районі с. Метьолкіне горить трава та нежитловий будинок, у районі міського сміттєзвалища горить ліс», - написала Погукай.

Масштабна пожежа на Луганщині / Фото: Олексій Ковальов, Укрінформ

Вогонь перекинувся на населений пункт Смолянинове.

На гасіння пожежі задіяні рятувальні загони пожежників, надають допомогу рятувальники з інших областей, поліцією перекриті дороги у напрямку з Сєвєродонецька на Новоайдар та с. Пурдовка.

Наразі проводиться евакуація мешканців смт Смолянинове.

До речі, Сєвєродонецьк з трьох боків оточений хвойними лісами, які дуже легко займаються.

Як повідомляв Укрінформ, у зв’язку з поривчастим вітром та високою температурою повітря відбулося поширення пожежі на с. Смолянинове Новоайдарського району. Попередньо 1 особа загинула та 9 осіб госпіталізовані до лікарні. Вогнем знищено близько 80 дачних будинків садового кооперативу «Вовча яма» та 30 житлових будинків у с. Смолянинове.

6 липня о 13 год. 21 хв. поблизу с. Осколонівка Новоайдарського району на території Боровського та Охтирського лісництв виникла лісова пожежа на площі близько 50 га, з них верхова 20 га. О 8 год. 11 хв. 7 липня пожежу було локалізовано.

Удень, через поривчастий вітер, виникли нові вогнища.