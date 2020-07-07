Лісова пожежа на Луганщині: одна людина загинула, дев'ятеро – у лікарні

Лісова пожежа у Новоайдарському районі Луганської області, за попередніми даними, спричинилася до загибелі однієї людини, ще дев'ятьох осіб доправлено до лікарні.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Попередньо 1 особа загинула та 9 осіб госпіталізовані до лікарні", - йдеться у повідомленні.

За інформацією рятувальників, вогнем знищено близько 80 дачних будинків садового кооперативу «Вовча яма» та 30 житлових будинків у с. Смолянинове.

Як повідомлялося, 6 липня о 13 год. 21 хв. поблизу с. Осколонівка Новоайдарського району Луганської області на території Боровського та Охтирського лісництв виникла лісова пожежа на площі близько 50 га, зокрема верхова на 20 га. О 8 год. 11 хв. 7 липня пожежу локалізовано.

Проте у зв’язку з поривчастим вітром та високою температурою повітря вогонь поширився на с. Смолянинове.

До гасіння пожежі залучено 361 чоловіка та 85 одиниць техніки. Додатково на місце пожежі прямують від ДСНС 37 автоцистерн та 220 чол. з Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Полтавської областей.

Крім того, вогнеборці ліквідують пожежу поблизу с. Капітанове Новоайдарського району на території Капітанівського лісництва, площа якої (верхова) становить близько 40 га. До гасіння залучено 63 чол. і 16 од. тех.

Фото: ДСНС

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