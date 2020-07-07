Лісова пожежа на Луганщині: одна людина загинула, дев'ятеро – у лікарні

Лісова пожежа на Луганщині: одна людина загинула, дев'ятеро – у лікарні

Укрінформ
Лісова пожежа у Новоайдарському районі Луганської області, за попередніми даними, спричинилася до загибелі однієї людини, ще дев'ятьох осіб доправлено до лікарні.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Попередньо 1 особа загинула та 9 осіб госпіталізовані до лікарні", - йдеться у повідомленні.

За інформацією рятувальників, вогнем знищено близько 80 дачних будинків садового кооперативу «Вовча яма» та 30 житлових будинків у с. Смолянинове.

Як повідомлялося, 6 липня о 13 год. 21 хв. поблизу с. Осколонівка Новоайдарського району Луганської області на території Боровського та Охтирського лісництв виникла лісова пожежа на площі близько 50 га, зокрема верхова на 20 га. О 8 год. 11 хв. 7 липня пожежу локалізовано.

Проте у зв’язку з поривчастим вітром та високою температурою повітря вогонь поширився на с. Смолянинове.

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До гасіння пожежі залучено 361 чоловіка та 85 одиниць техніки. Додатково на місце пожежі прямують від ДСНС 37 автоцистерн та 220 чол. з Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Полтавської областей.

Крім того, вогнеборці ліквідують пожежу поблизу с. Капітанове Новоайдарського району на території Капітанівського лісництва, площа якої (верхова) становить близько 40 га. До гасіння залучено 63 чол. і 16 од. тех.

Фото: ДСНС

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