На Луганщині вирує лісова пожежа: евакуюють два селища

На Луганщині після заяви сьогодні зранку про локалізації лісової пожежі в Новоайдарському районі виникли нові вогнища.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Луганській області.

«У зв’язку з поривчастим вітром в післяобідній час виникло ще декілька осередків лісових пожеж (верховий), які розповсюдилися по лісу до житлового сектору селищ Вовче та Смолянінове Новоайдарського району. Наразі відбувається евакуація мешканців цих населених пунктів», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на місці надзвичайної події працюють 210 чоловік особового складу та 47 одиниць пожежної техніки ГУ ДСНС України у Луганській області. На допомогу їм прибули рятувальники з Донецької області у кількості 71 чоловік особового складу та 11 одиниць пожежної техніки. Невдовзі до ліквідації цієї масштабної пожежі приєднаються також харківські та полтавські рятувальники.

Як повідомляв Укрінформ, 6 червня о 13:21 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в районі озера Ведмеже між селищем Капітанове та Муратове Новоайдарського району горить ліс.

На місце події одразу було направлено 3 пожежні автоцистерни та 14 чоловік особового складу пожежно-рятувальних підрозділів ГУ ДСНС України у Луганській області.

По прибуттю рятувальниками було встановлено, що горить ліс на площі 20 га (верховий). Додатково було направлено на місце пожежі ще 5 пожежних автоцистерн та 30 чоловік особового складу.

Станом на 8:11 год 7 липня пожежу площею приблизно 85 га було оголошено локалізованою. Травмованих та загиблих на пожежі не виявлено. На 15 годину стовп диму, що здійнявся над лісом приблизно у 20 кілометрах на південний схід від Сєвєродонецька, добре видно у східних кварталах міста.

Фото: ДСНС