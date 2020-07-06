Поліція взяла під охорону будинок, який постраждав від пожежі у Новій Каховці

Жителів багатоповерхівки в місті Нова Каховка, яка постраждала від пожежі, евакуювали, а поліція взяла будинок під охорону від мародерів.

Про це повідомляє місцеве видання novakahovka.city.

Зазначається, що найбільше від вогню постраждали квартири п'ятого поверху. У будинку вимкнули електрику і газопостачання. Воду не відключали.

Мешканців будинку розселятимуть у дитсадок "Золотий ключик", приміщення колишнього санаторію "Дружба" та в дитяче інфекційне відділення в мікрорайоні "Сокіл", яке раніше готували для обсервації підозрюваних на коронавірус.

Також міський голова домовився з начальником Новокаховського відділення поліції про охорону під'їздів від можливих мародерів. Повідомляється, що біля кожного під'їзду стоятиме поліціянт, місто також планує залучити "Муніципальну охорону".

Тим часом Поліція Херсонської області повідомила, що вже затримала чоловіка, який ймовірно причетний до пожежі. Це мешканець квартири на п’ятому поверсі будинку, який, за даними правоохоронців, курив і квартирі та заснув.

"Сусіди чоловіка почули запах диму, який йшов з його квартири, та почали стукати у двері. Коли через десять хвилин ніхто не відчинив двері, сусіди вибили її та побачили чоловіка у стані алкогольного сп’яніння та квартиру у вогні. Пожежа почала посилюватись, вогонь поширився на дах багатоповерхівки, тому мешканці будинку почали покидати свої квартири та викликали пожежників і поліцію", – відзначили у пресслужбі поліції.

Як повідомлялося, у Новій Каховці на Херсонщині виникла пожежа у п’ятиповерховці. Вогонь охопив квартиру на горішньому поверсі та дах будинку на площі близько 2 тис. кв.м.

За інформацією ДСНС, о 16:16 пожежу локалізовано, а о 18:40 повністю ліквідовано. Жителі будинку були евакуйовані, постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.

Поліція поінформувала про затримання 38-річного жителя будинку, який, імовірно, причетний до пожежі у п’ятиповерхівці.