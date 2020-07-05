У Новій Каховці горить дах багатоквартирного будинку

У Новій Каховці на Херсонщині виникла пожежа на даху п’ятиповерхового будинку, людей з нього наразі евакуювали.

Про це повідомив у Facebook начальник Головного управління ДСНС у Херсонській області Сергій Чорний.

«5 липня о 14:40 до Служби 101 м.Нової Каховки надійшла інформація про пожежу даху 5-типоверхового будинку по вул. Букіна. На місці події працюють 7 відділень пожежно-рятувальних підрозділів області та 25 чоловік особового складу на чолі із заступником начальника ГУ ДСНС Юрієм Гатіловим», - написав він.

За словами Чорного, людей з будинку евакуювали, постраждалих не виявлено.

Пожежу локалізовано о 16:16, її гасіння триває.

Водночас у соцмережах люди викладають фото та відео з місця пожежі.

Фото: соцмережі