У Новій Каховці горить дах багатоквартирного будинку
Фото, відео
Укрінформ
У Новій Каховці на Херсонщині виникла пожежа на даху п’ятиповерхового будинку, людей з нього наразі евакуювали.
Про це повідомив у Facebook начальник Головного управління ДСНС у Херсонській області Сергій Чорний.
«5 липня о 14:40 до Служби 101 м.Нової Каховки надійшла інформація про пожежу даху 5-типоверхового будинку по вул. Букіна. На місці події працюють 7 відділень пожежно-рятувальних підрозділів області та 25 чоловік особового складу на чолі із заступником начальника ГУ ДСНС Юрієм Гатіловим», - написав він.
За словами Чорного, людей з будинку евакуювали, постраждалих не виявлено.
Пожежу локалізовано о 16:16, її гасіння триває.
Водночас у соцмережах люди викладають фото та відео з місця пожежі.
July 5, 2020
Фото: соцмережі