У Баку горить фабрика з виробництва фарб: є постраждалі

Увечері в суботу, 4 липня, в Баку загорілася фабрика з виробництва фарб Sobsan.

За даними МНС Азербайджану, сигнал про пожежу надійшов о 20:12 за місцевим часом (19:12 за Києвом).

Повідомляється, що пожежа супроводжувалася п’ятьма вибухами.

За даними ЗМІ, вибухи сталися в чанах з хімічними реагентами, що призвело до збільшення площі загоряння. В результаті пожежі постраждали чотири людини.

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Наразі пожежа вже поширилася на територію близько 700 квадратних метрів.

Sobsan boya fabrikində yanğın davam edir. pic.twitter.com/fIPNtia2rr — Yashar Huseyn (@yasharhuseyn) July 4, 2020

Рятувальники повідомили, що поряд з протипожежними заходами відповідні сили міністерства вивозять вцілілі товари та матеріали з заводу та його складу.

Sobsan boya fabrikində yanğın baş verib https://t.co/lQGMFlheVr pic.twitter.com/ndx80V4hI2 — Amerikanın Səsi (@voaazeri) July 4, 2020

У Баку горіла фабрика з виробництва фарб. Фото: fhn.gov.az

До гасіння пожежі залучено 32 одиниці техніки та 160 осіб особового складу МНС Азербайджану.

Фото: fhn.gov.az