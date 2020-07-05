У Баку горить фабрика з виробництва фарб: є постраждалі
За даними МНС Азербайджану, сигнал про пожежу надійшов о 20:12 за місцевим часом (19:12 за Києвом).
Повідомляється, що пожежа супроводжувалася п’ятьма вибухами.
За даними ЗМІ, вибухи сталися в чанах з хімічними реагентами, що призвело до збільшення площі загоряння. В результаті пожежі постраждали чотири людини.
Наразі пожежа вже поширилася на територію близько 700 квадратних метрів.
Sobsan boya fabrikində yanğın davam edir. pic.twitter.com/fIPNtia2rr— Yashar Huseyn (@yasharhuseyn) July 4, 2020
Рятувальники повідомили, що поряд з протипожежними заходами відповідні сили міністерства вивозять вцілілі товари та матеріали з заводу та його складу.
У Баку горіла фабрика з виробництва фарб. Фото: fhn.gov.az
Sobsan boya fabrikində yanğın baş verib https://t.co/lQGMFlheVr pic.twitter.com/ndx80V4hI2— Amerikanın Səsi (@voaazeri) July 4, 2020
До гасіння пожежі залучено 32 одиниці техніки та 160 осіб особового складу МНС Азербайджану.
Фото: fhn.gov.az