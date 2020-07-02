На ядерному комплексі в Ірані сталася пожежа

В Ірані на території ядерного комплексу "Натанз" сталася аварія, в результаті пошкоджено одну з будівель.

Про жертв та постраждалих не повідомляється, передає AFP.

"Тегеран у четвер повідомив про аварію на ядерному комплексі "Натанз" у центральному Ірані, заявивши, що жертв та радіоактивного забруднення унаслідок інциденту немає", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на цьому комплексі розміщується одна з головних збагачувальних установок країни.

Офіційний представник Організації з атомної енергії Ірану Бехруз Камальванді повідомив, що на об'єкті, який зазнав аварії, не було персоналу, а також жодних радіоактивних матеріалів.

За його словами, збоїв у роботі ядерного комплексу не зафіксовано, завод зі збагачення урану продовжує функціонувати у плановому режимі.

Пізніше з'явилося уточнення, що під аварією малася на увазі пожежа. Вона сталася на складі комплексу, цей обєкт перебуває у стадії будівництва.