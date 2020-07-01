У Тегерані вибухнула клініка, є загиблі
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Укрінформ
У Тегерані в результаті вибуху в лікарні загинули не менше 19 осіб, є поранені.
Про це повідомляє ВВС з посиланням на місцевих чиновників.
«В результаті вибуху в клініці у столиці Ірану Тегерані загинули не менше 19 осіб», - йдеться в повідомленні.
Вибух стався в клініці Сіна Атар, найімовірніше, він був викликаний витоком газу.
Кілька людей були поранені, і є побоювання, що кількість загиблих буде зростати.
Більшістю загиблих в результаті вибуху є жінки.
«На жаль, вони загинули через спека і густий дим», - сказав представник пожежної служби Тегерана Джалал Малек, додавши, що пожежники врятували 20 людей.
Фото: Globovisión via Twitter