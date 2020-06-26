В Ірані стався вибух на газосховищі поруч з військовою базою
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Укрінформ
Іранська влада розслідує великий вибух на схід від столиці Тегерана поблизу військової бази.
Про це повідомляє The Guardian.
«Наші колеги присутні на місці й ретельно розслідують інцидент», - сказав представник міністерства оборони Ірану Давуд Абді.
Він також зазначив, що вибух стався на газосховищі в «громадському місці» Парчина, а не на самій військовій базі, яка, як вважається, в минулому була пов'язана з ядерними випробуваннями в країні.
Пожежу було погашено, про жертви не повідомлялося.
Подробиці про причини вибуху з'ясовуються.
Фото: IRGC