В Ірані заявили, що невдовзі передадуть "чорні скриньки" збитого літака МАУ Франції

Іран найближчим часом передасть «чорні скриньки» збитого у січні українського авіалайнера для розшифрування до Франції.

Про це заявив міністр закордонних справ країни Могаммад Джавад Заріф, повідомляється на сайті МЗС Ірану.

"Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф стверджує, що Іран відправить до Франції «чорні скриньки» українського пасажирського літака, що зазнав аварії поблизу Тегерана у січні, для вивчення упродовж найближчих днів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, іранський міністр під час розмови з колегою з Канади Франсуа-Філіппом Шампанєм заявив, що це рішення буде виконано упродовж найближчих днів.

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У повідомленні також йдеться, що Іран поінформував Україну, що готовий "вирішувати юридичні питання та обговорювати способи відшкодування компенсації родинам загиблих", а також виплату матеріального відшкодування авіаперевізнику, але Тегеран ще не отримав відповіді на це від української сторони.

Як повідомлялося, 8 січня після вильоту з тегеранського летовища ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 громадян України - двоє пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН та Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що катастрофа сталася через технічну проблему літака, проте 11 січня Іран визнав, що авіалайнер був помилково збитий бійцями Корпусу вартових Ісламської революції.

Міжнародна група з координації допомоги жертвам катастрофи літака МАУ наполягала на передачі бортових самописців до Франції, яка має необхідні технічні можливості для розшифрування.

Офіційний представник Ірану в Міжнародній організації цивільної авіації ще у березні погодився передати бортові самописці Франції або Україні для аналізу, проте цього так і не було зроблено.

Напередодні, 21 червня, Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде змушена подати позови до міжнародних судів проти Ірану, якщо влада цієї країни не виконає своїх зобов’язань щодо збитого біля Тегерана літака "МАУ".

Фото: АА