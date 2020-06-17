Катастрофа МАУ: Іран має до 26 червня передати "чорні скриньки", або пояснити дії ІКАО

Іранська сторона має до завершення сесії ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) 26 червня або передати на розшифровку "чорні скриньки" збитого літака МАУ, або пояснити, чому досі цього не зроблено.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін в інтерв’ю РБК-Україна.

Він нагадав, що, як це передбачає Чиказька конвенція, держава, на території якої сталася катастрофа, має забезпечити негайну розшифровку "чорних скриньок". У разі, якщо відповідного устаткування у неї немає, вона має передати їх третій стороні.

"Розуміючи те, що в Ірані цього устаткування немає, в Україні теж, ми як МЗС провели перемовини з французькою стороною, отримали її попередню згоду. І представники США як держави, яка є розробником судна, також підтвердили готовність прибути до Франції. Три місяці тому іранська сторона заявила: дайте нам два тижні, цього буде достатньо, щоб передати скриньки. До 26 червня триває сесія ради ІКАО, і представник Ірану буде змушений пояснити, чому цього досі не сталося", - сказав Єнін.

Він додав, що аргументи про пандемію коронавірусу "не є всепояснюючими". У цьому контексті дипломат навів як приклад авіакатастрофу, яка сталася три з половиною тижні на території Пакистану, і французьке технічне бюро вже завершило розшифровку чорних скриньок розбитого літака.

"Але ми не впираємося у питання зчитування "чорних скриньок", є і інші форми отримання доказів", - зауважив дипломат.

"Існують супутникові дані, які підтверджують факт збиття Боїнга двома ракетами – бо виявлено дві ракети, вони мають унікальну структуру, чітко вирізняється наявність двох окремих сплавів. Мають бути аудіо- і відеодані з ракетних комплексів, з яких відбувся пуск ракет. Якщо раптом "чорних скриньок" не буде, трагедії не станеться, це не означає, що відсутні інші можливості встановити істину", - запевнив заступник міністра.

Водночас Єнін відзначив, що сьогодні ми бачимо "дуже обнадійливу" риторику іранської сторони. "Хотів би, щоб вона перетворилась на реальні кроки", - резюмував він.

Як повідомляв Укрінформ, 8 січня 2020 року після вильоту з тегеранського летовища ім. Імама Хомейні було збито двома ракетами літак авіакомпанії МАУ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців — двоє пасажирів та члени екіпажу. Також серед загиблих — громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що катастрофа сталася через технічну проблему літака, проте 11 січня Іран визнав, що авіалайнер був помилково збитий бійцями Корпусу вартових Ісламської революції.

Згодом також стало відомо, що літак МАУ був збитий двома ракетами зенітно-ракетної системи "Тор-М1", яку Іран отримав з РФ.

Міжнародна група з координації допомоги жертвам катастрофи літака МАУ наполягала на передачі бортових самописців до Франції, яка має необхідні технічні можливості для розшифрування.

Офіційний представник Ірану в міжнародній організації цивільної авіації ще у березні погодився передати бортові самописці Франції або Україні для аналізу, проте досі цього не було зроблено.

Наразі в Ірані затримано шістьох обвинувачених у зв'язку зі справою збитого літака МАУ.