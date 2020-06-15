В Ірані заявили, що чорні скриньки літака МАУ досі не віддали через COVID-19

В уряді Ірану повідомили, що пандемія коронавірусу уповільнила плани передати за кордон для дослідження чорні скриньки збитого іранськими військовими 8 січня українського пасажирського літака.

Про це повідомляє AFP.

"З перших днів цього болісного інциденту ми оголосили про готовність співпрацювати у дослідженні чорних скриньок українського літака. Наша сторона не має чого приховувати. Якщо можливо розшифрувати їх в Україні, це буде зроблено в Україні. Інакше чорні скриньки розшифрують у Франції", - заявив речник уряду Ірану Алі Рабей.

За його словами, пандемія COVID-19 уповільнила процес надання чорних скриньок збитого літака МАУ для розшифрування.

"Ми відновимо процес (надання чорних скриньок, - ред.) після поступового відновлення міжнародних авіарейсів та з’ясування результатів перемовин між Іраном та іншими учасниками", - зазначив Рабей.

Як повідомляв Укрінформ, 8 січня 2020 року після вильоту з тегеранського летовища ім. Імама Хомейні було збито двома ракетами літак авіакомпанії МАУ. На борту перебувало 176 осіб: 167 пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців — двоє пасажирів та члени екіпажу. Також серед загиблих — громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що катастрофа сталася через технічну проблему літака, проте 11 січня Іран визнав, що авіалайнер був помилково збитий бійцями Корпусу вартових Ісламської революції.

Згодом також стало відомо, що літак МАУ був збитий двома ракетами зенітно-ракетної системи "Тор-М1", яку Іран отримав з РФ.

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Міжнародна група з координації допомоги жертвам катастрофи літака МАУ наполягала на передачі бортових самописців до Франції, яка має необхідні технічні можливості для розшифрування.

Офіційний представник Ірану в міжнародній організації цивільної авіації ще у березні погодився передати бортові самописці Франції або Україні для аналізу, проте досі цього не було зроблено.

Наразі в Ірані затримано шістьох обвинувачених у зв'язку зі справою збитого літака МАУ.