ЗМІ: Іран просить Францію розшифрувати "чорні скриньки" збитого літака МАУ

Іранські слідчі звернулися до французької Агенції з розслідування авіаційних подій BEA щодо розшифрування бортових самописців збитого над Тегераном літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".

Про це повідомляє AFP з посиланням на джерела, близькі до розслідування.

"Іран попросив Францію розшифрувати чорні скриньки збитого літака компанії "Міжнародні авіалінії України", - йдеться у повідомленні.

"Іранський посланник у Міжнародній організації цивільної авіації (ІCАО) у Монреалі заявив, що Ісламська Республіка звернулася по допомогу до французької ВЕА (Агенції з розслідування авіаційних подій - ред.) щодо проведення розшифрування бортових самописців", - сказав співрозмовник французького агентства.

Водночас, агенція BEA у коментарі AFP заперечила, що отримала такий запит, але додала, що готова розглянути будь-який запит Ірану.

Як повідомляв Укрінформ, 8 січня 2020 року після вильоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні було збито двома ракетами літак авіакомпанії МАУ. На борту перебувало 176 осіб: 167 пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців — двоє пасажирів та екіпаж. Також серед загиблих — громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що катастрофа сталася через технічну проблему літака, проте 11 січня Іран визнав, що авіалайнер був помилково збитий бійцями Корпусу вартових Ісламської революції.

Згодом також стало відомо, що літак МАУ був збитий двома ракетами зенітно-ракетної системи "Тор-М1", яку Іран отримав з РФ.

Міжнародна група з координації допомоги жертвам катастрофи літака МАУ наполягала на передачі бортових самописців до Франції, яка має необхідні технічні можливості для розшифрування.

Офіційний представник Ірану в міжнародній організації цивільної авіації ще у березні погодився передати бортові самописці Франції або Україні для аналізу, проте досі цього не було зроблено.

Наразі в Ірані затримано шістьох обвинувачених у зв'язку зі справою про збитий літак МАУ.

фото: АА