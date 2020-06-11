Авіакатастрофа літака МАУ: Шмигаль сказав, коли активізуються перемовини з Іраном

Перемовини з Іраном не припинялися, але після послаблення карантину Україна більш активізує переговори з приводу катастрофи літака МАУ.

Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції на тему "100 днів уряду", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Перемовини з іранською стороною не припинялись, хоча були ускладнені коронавірусом, тобто не було змоги контактувати безпосередньо. Всі перемовини були переведені в віртуальний режим, що ускладнило змогу і по передачі матеріалів, і по передачі так званих "чорних скриньок". Але на сьогодні з іранською стороною досягнуті доволі добрі просування в цій справі", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що міністр закордонних справ займається цим особисто. За його словами, домовленість про "чорні скриньки" на порядку денному.

"Стосовно інших домовленостей, думаю, що зараз активна фаза перемовин. З послабленням карантину, з можливістю особистих зустрічей вона буде активізована", - сказав Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, 8 січня 2020 року після вильоту з Тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні було збито двома ракетами літак компанії МАУ. На його борту перебували 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану і Великої Британії.

Офіційний представник Ірану в міжнародній організації цивільної авіації ще у березні погодився передати бортові самописці Франції або Україні для аналізу, проте досі це не виконано.

Нині в Ірані затримано шестеро обвинувачених у зв'язку зі справою про катастрофу літака МАУ.