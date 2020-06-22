Зеленський пригрозив Ірану міжнародними судами

Україна буде змушена подати позови до міжнародних судів проти Ірану, якщо влада цієї країни не виконає своїх зобов’язань щодо збитого біля Тегерана літака "Міжнародних авіаліній України".

Про це в інтерв’ю канадському виданню The Globe and Mail заявив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський наголосив, що розраховує на результат у цій справі з Іраном, і йдеться не лише про бортові самописці.

"Вони не тільки не повертають нам чорні скриньки, є й інші їхні обіцянки. Вони повинні офіційно вибачитися. Вони повинні заплатити адекватні компенсації... Вони повинні зробити те, що обіцяли. В іншому випадку у нас не буде іншого виходу — і вони знають нашу позицію — крім як звертатися до міжнародних судів", — сказав президент.

Він додав, що Іран пояснював затримку передачі бортових самописців пандемією коронавірусу, але «ця проблема не може чекати нескінченно».

Видання також нагадує, що Зеленський та прем’єр Канади Джастін Трюдо домовились тиснути на Іран, аби той віддав «чорні скриньки» збитого літака.

Як повідомляв Укрінформ, 8 січня 2020 року після вильоту з тегеранського аеропорту ім. імама Хомейні зазнав катастрофи літак авіакомпанії МАУ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців — екіпаж та двоє пасажирів. Також серед загиблих — громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що катастрофа сталася через технічну проблему літака, проте 11 січня Іран визнав, що авіалайнер був помилково збитий бійцями Корпусу вартових Ісламської революції.

Згодом також стало відомо, що літак МАУ був збитий двома ракетами зенітно-ракетної системи "Тор-М1", яку Іран отримав з РФ.

Міжнародна група з координації допомоги жертвам катастрофи літака МАУ наполягала на передачі бортових самописців до Франції, яка має необхідні технічні можливості для розшифрування.

Офіційний представник Ірану в Міжнародній організації цивільної авіації ще у березні погодився передати бортові самописці Франції або Україні для аналізу, проте цього не було зроблено.

Наразі в Ірані затримано шістьох обвинувачених у зв'язку зі справою щодо збитого літака МАУ.

Фото: АА