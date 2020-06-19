Катастрофа літака МАУ: делегацію для переговорів з Іраном очолить Єнін

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив склад делегації для участі у переговорах з Іраном у зв'язку зі збиттям у січні літака авіакомпанії МАУ.

Текст документа оприлюднено на сайті глави держави.

"Утворити делегацію України для участі у переговорах з Ісламською Республікою Іран у зв'язку зі збиттям 8 січня 2020 року літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS752", - йдеться в указі.

Згідно з документом, заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін очолив делегацію, а заступником глави стала заступник міністра юстиції з питань європейської інтеграції Валерія Коломієць.

До складу делегації також увійшли заступник міністра інфраструктури Олег Ющенко, перший заступник голови Служби безпеки України Руслан Баранецький, начальник Юридичного управління Державної авіаційної служби Віктор Авдєєв, директор Департаменту міжнародного права Мін'юсту Тамара Андрієва, директор Департаменту міжнародного права МЗС Лариса Герасько і начальник відділу цього Департаменту Олександр Борисенко.

Включені до складу делегації також заступник начальника Головного слідчого управління - начальник Управління організації досудового розслідування Національної поліції Степан Довгунь, директор Департаменту авіаційних перевезень, аеропортів та міжнародного співробітництва Державіаслужби Сергій Коршук, головний спеціаліст Головної інспекції Міністерства оборони Валерій Трубачов, заступник начальника Головного слідчого управління СБУ Андрій Швець, начальник відділу управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБУ Ігор Яновський.

Заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, заступник начальника управління Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Ольга Коріняк і директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Мін'юсту Олександр Рувін також є членами делегації (за згодою).

Указом затверджено і Директиви делегації України на цих переговорах.

Кабінету міністрів доручено забезпечити фінансування витрат, пов'язаних з участю делегації України у переговорах з Іраном.

Як повідомляв Укрінформ, 8 січня 2020 року після вильоту з тегеранського аеропорту ім. імама Хомейні зазнав катастрофи літак авіакомпанії МАУ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців — екіпаж та двоє пасажирів. Також серед загиблих — громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що катастрофа сталася через технічну проблему літака, проте 11 січня Іран визнав, що авіалайнер був помилково збитий бійцями Корпусу вартових Ісламської революції.

Згодом також стало відомо, що літак МАУ був збитий двома ракетами зенітно-ракетної системи "Тор-М1", яку Іран отримав з РФ.

Міжнародна група з координації допомоги жертвам катастрофи літака МАУ наполягала на передачі бортових самописців до Франції, яка має необхідні технічні можливості для розшифрування.

Офіційний представник Ірану в Міжнародній організації цивільної авіації ще у березні погодився передати бортові самописці Франції або Україні для аналізу, проте цього не було зроблено.

Наразі в Ірані затримано шістьох обвинувачених у зв'язку зі справою щодо збитого літака МАУ.