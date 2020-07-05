Пожежа в Новій Каховці: постраждалих планують відселити

Влада Херсонської області надасть необхідну допомогу у ліквідації наслідків пожежі, що сталась у неділю у п'ятиповерховому житловому будинку у Новій Каховці.

Про це написав голова Херсонської облдержадміністрації Юрій Гусєв у Facebook.

"Сьогодні близько 15:00 в Новій Каховці сталась масштабна пожежа у п'ятиповерхівці по вулиці Букіна, 20... Проводиться засідання штабу, який сьогодні прийме рішення про допомогу людям та термінове відселення родин, чиї квартири постраждали від вогню. Обласна влада надасть усю необхідну допомогу в ліквідації наслідків пожежі", - наголосив він.

Голова ОДА зазначив, що на місце виїхали його заступники Дмитро Бутрій та Вадим Чабан.

Як повідомлялося, у Новій Каховці на Херсонщині виникла пожежа у п’ятиповерховці. Вогонь охопив квартиру на горішньому поверсі і дах будинку на площі близько 2 тис. кв.м.

За інформацією ДСНС, о 16:16 пожежу локалізовано, а о 18:40 повністю ліквідовано. Жителі будинку були евакуйовані, постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.

Поліція поінформувала про затримання 38-річного жителя будинку, який, імовірно, причетний до пожежі у п’ятиповерхівці.