Авіація для гасіння пожеж на Луганщині вже у повітрі — Аваков

Президент Володимир Зеленський прийняв рішення щодо використання авіації в гасінні лісових пожеж у Луганській області, авіація вже у повітрі.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час брифінгу на Луганщині, який транслювався наживо на сторінці Офісу Президента у Facebook.

“Президент прийняв рішення по використанню авіації, авіація вже у повітрі”, - сказав Аваков.

Міністр підкреслив, що особливість рішення щодо авіації — близьке розташування лінії розмежування і “відсутність у нас розуміння зі сторони окупаційної влади”.

Також Аваков поінформував, що наразі є три осередки, які “викликають занепокоєння щодо гасіння пожежі”.

За його словами, зараз поставлено завдання до кінця дня повністю локалізувати всі осередки загоряння, щоб навіть якщо вітер посилиться знову, не було ризиків для поширення вогню.

Раніше голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай заявляв, що авіацію не можуть долучити до гасіння лісових пожеж, оскільки представники окупаційної влади на окремій території Луганської області не дають жодних гарантій безпеки.

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Як повідомляв Укрінформ, 6 липня поблизу с. Осколонівка Новоайдарського району Луганської області на території Боровського та Охтирського лісництв виникла лісова пожежа на площі близько 50 га. Зранку 7 липня пожежу було локалізовано, але через поривчастий вітер та високу температуру повітря відбулося розповсюдження пожежі на село Смолянинове Новоайдарського району. Також триває ліквідація пожежі неподалік села Капітанове, площа якої становить близько 40 гектарів.

За офіційними даними, загинули 4 особи, 9 осіб госпіталізовані. Евакуйовано 27 жителів, із них 22 дитини.

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За попередніми оцінками, вигоріло близько 5 тис. га лісу. Внаслідок пожежі знищено вогнем 23 будинки, ще 59 пошкоджено.

До гасіння залучено 1 тис. 125 осіб та 201 одиниця техніки.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу.

У середу, 8 липня, на Луганщину вилетів Президент Володимир Зеленський, секретар РНБО Олексій Данілов та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Фото: twitter.com/AvakovArsen