Пожежу на Луганщині гасять 200 одиниць техніки і два літаки

Пожежу на Луганщині гасять 200 одиниць техніки і два літаки

Укрінформ
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков спільно з очільниками Ради національної безпеки і оборони, Державної служби надзвичайних ситуацій і Нацполіції координують гасіння пожежі в Луганській області.

Про це Аваков повідомив у Twitter.

"Зранку із секретарем РНБО, головами ДСНС, НПУ працюємо на місці лісових пожеж поблизу Сєвєродонецька в оперативному штабі, здійснили повітряний моніторинг районів займання. 24/7 понад 1200 працівників ДСНС, НПУ, НГУ та 200 од. тех (+2 літаки АН-32П) ліквідовують пожежу", - написав він.

Як повідомляв Укрінформ, 6 липня о 13 год. 21 хв поблизу с. Осколонівка Новоайдарського району Луганської області на території Боровського та Охтирського лісництв виникла лісова пожежа на площі близько 50 га, зокрема верхова на 20 га.

Читайте також: Пожежі на Луганщині: триває гасіння осередків біля трьох сіл

Через поривчастий вітер та високу температуру повітря вогонь поширився на с. Смолянинове. Крім того, вогнеборці ліквідують верхову пожежу поблизу с. Капітанове Новоайдарського району на території Капітанівського лісництва, площа якої становить близько 40 га.

За інформацією Міністерства внутрішніх справ України попередньо загинули 7 осіб.

На гасіння займань вилетіли два пожежні літаки ДСНС з Краматорська.

Читайте також: З вогнем на Луганщині борються майже 450 військових - штаб ООС

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 270 Кримінального кодексу.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-