Пожежу на Луганщині гасять 200 одиниць техніки і два літаки

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков спільно з очільниками Ради національної безпеки і оборони, Державної служби надзвичайних ситуацій і Нацполіції координують гасіння пожежі в Луганській області.

Про це Аваков повідомив у Twitter.

"Зранку із секретарем РНБО, головами ДСНС, НПУ працюємо на місці лісових пожеж поблизу Сєвєродонецька в оперативному штабі, здійснили повітряний моніторинг районів займання. 24/7 понад 1200 працівників ДСНС, НПУ, НГУ та 200 од. тех (+2 літаки АН-32П) ліквідовують пожежу", - написав він.

Зранку із секретарем РНБО,головами ДСНС,НПУ працюємо на місці лісових пожеж поблизу Сєвєродонецька в оперативному штабі,здійснили повітряний моніторинг районів займання.24/7 понад 1200 працівників ДСНС,НПУ,НГУ та 200 од.тех (+2 літаки АН-32П) ліквідовують пожежу. Інформуватиму! pic.twitter.com/U0RSuxeEex — Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 8, 2020

Як повідомляв Укрінформ, 6 липня о 13 год. 21 хв поблизу с. Осколонівка Новоайдарського району Луганської області на території Боровського та Охтирського лісництв виникла лісова пожежа на площі близько 50 га, зокрема верхова на 20 га.

Через поривчастий вітер та високу температуру повітря вогонь поширився на с. Смолянинове. Крім того, вогнеборці ліквідують верхову пожежу поблизу с. Капітанове Новоайдарського району на території Капітанівського лісництва, площа якої становить близько 40 га.

За інформацією Міністерства внутрішніх справ України попередньо загинули 7 осіб.

На гасіння займань вилетіли два пожежні літаки ДСНС з Краматорська.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 270 Кримінального кодексу.