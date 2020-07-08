З вогнем на Луганщині борються майже 450 військових - штаб ООС

Військовослужбовці ЗСУ зі складу Об’єднаних сил продовжують брати участь у ліквідації лісових пожеж на Луганщині.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

«Військовослужбовці Збройних Сил України зі складу Об’єднаних сил продовжують допомагати в боротьбі із вогнем. І загрози місцевому населенню, на даний час, немає. Для цього кількість військовослужбовців, яких сьогодні залучено до ліквідації пожежі, збільшилася вже до 444 осіб, задіяно близько 60 одиниць техніки, серед якої навіть безпілотні літальні апарати», - йдеться у повідомленні.

Як наголошується, для боротьби з вогнем залучаються тільки ті підрозділи, які перебувають у резерві та в районах відведення. Також у цих роботах беруть участь тилові частини та військові пожежні команди.

Ситуація на передовій в цей час повністю контролюється Об’єднаними силами.

«Військові лікарсько-сестринські бригади надають допомогу постраждалому місцевому населенню. Екіпажі санітарних автомобілів та восьми армійських вертольотів Мі-8 також залучені для ліквідації пожежі та її наслідків», - зазначають у штабі ООС.

Як повідомляв Укрінформ, за даними МВС, унаслідок масштабних лісових пожеж на Луганщині загинули шість осіб. Госпіталізовано 28 потерпілих, з них 17 - діти.