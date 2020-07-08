Пожежі на Луганщині: триває гасіння осередків біля трьох сіл

Станом на ранок середи триває гасіння трьох осередків лісових пожеж на Луганщині.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 07 год. 8 липня на території Новоайдарського району спостерігаються окремі осередки горіння лісових масивів поблизу с. Смолянинове (квартали 136, 15, 16, 17, 20, 24), с. Капітанове (квартали 74, 84, 80, 78) та с. Воронове (квартали 24, 25, 26, 31, 32, 33). Площа пожежі встановлюється", - йдеться у повідомленні.

Силами ДСНС евакуйовано з житлових будинків с. Смолянинове та дачного кооперативу «Вовче озеро» 30 осіб (з них 13 дітей) та 30 осіб відселено.

Внаслідок пожежі вогнем знищено в с. Смолянинове 23 житлових будинки, пошкоджено 36 житлових будинків та знищено 80 дачних будинків кооперативу “Вовче озеро”. Інформація уточнюється.

Під час гасіння пожежі виявлено тіла 3 загиблих осіб, 9 осіб (з них 2 дітей) госпіталізовано. По медичну допомогу до лікарні зверталися 42 особи.

До гасіння залучено 1 тис. 125 чоловік та 201 одиниця техніки, з них від ДСНС 638 чоловік особового складу та 140 одиниць техніки, в тому числі 2 літаки Ан-32П.

На місці пожежі розгорнуто оперативний штаб, пункт життєзабезпечення та працює оперативна група ДСНС.

Фото: ДСНС