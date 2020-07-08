На Луганщині від вогню постраждали 5 тисяч гектарів - голова ОДА

Унаслідок пожеж у Луганській області постраждала територія площею 5 тисяч гектарів. Голова ОДА проситиме Кабмін визнати пожежі в регіоні надзвичайною ситуацією державного рівня.

Про це голова Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомив у Facebook.

"За попередніми даними, на Луганщині від вогню постраждало 5 тисяч гектарів землі... Наразі на місці працюють фахівці, ми запустили дрони, які показують чітку картинку, де ще є пожежа, щоб ми могли зреагувати. Зранку буде черговий обліт дронів, побачимо, як це буде виглядати. Працюватимемо цілу ніч. Завтра на Кабміні будемо просити визнати цей випадок надзвичайною ситуацією державного рівня, щоб ми змогли якнайшвидше зробити акти стосовно шкоди, і щоб з державного бюджету змогли компенсувати людям згоріле житло", - зазначив голова ОДА.

За словами Гайдая, під час пожежі в селі Смолянинове загнули троє людей. Орієнтовно в селі пошкоджено 69 будинків, з них 23 згоріли вщент.

На місці розгорнуто оперативний штаб, залучено рятувальників з кількох областей.

Як повідомляв Укрінформ, кількість загиблих унаслідок пожеж на Луганщині зросла до шести осіб. Вогнем знищено близько 80 дачних будинків та 30 житлових будинків у с. Смолянинове.

За інформацією представника уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Донецькій і Луганській областях Павла Лисянського, госпіталізовано до місцевої лікарні 24 особи, з них 15 дітей.