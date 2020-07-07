Голова ОДА пояснив, чому вчора до гасіння пожеж на Луганщині не змогли залучити літак

Літак для гасіння пожеж на Луганщині могли залучити ще вчора, проте штаб ООС не гарантував "тиші" на прилеглій ділянці лінії розмежування.

Про це в коментарі телеканалу ІРТА повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

"У нас ще вчора була підозра, що може бути такий масштаб (пожежі. - ред.), тому ми домовилися про пожежний літак у Харкові. Зв'язалися з керівництвом ООС і намагалися отримати гарантії "тиші", щоб літак ДСНС міг спокійно виконувати свою роботу. Нам, на жаль, цього не надали. Тому ми не стали ризикувати", - сказав очільник ОДА.

Він також розповів, що з постраждалих населених пунктів вивезли літніх людей, які не могли самостійно пересуватися, та багатодітні сім'ї. Людям надають медичну допомогу, їх забезпечують продуктами і питною водою.

На думку голови ОДА, допомога волонтерів на місці зараз не потрібна, оскільки всі, хто хотів, уже виїхав, а ті, хто лишився, перебувають у власних домівках, які не постраждали від вогню, і мають усе необхідне. Розглядається лише питання про забезпечення їх генераторами, оскільки села знеструмлені й там немає змоги качати з колодязів питну воду.

На місці працює поліція, щоб не допустити випадків мародерства.

Своєю чергою начальник Управління патрульної поліції в Луганській області Віктор Левченко повідомив, що рух цивільного транспорту місцевими шляхами заборонено, проїхати можуть лише автомобілі рятувальників, медиків тощо.

Як повідомляв Укрінформ, кількість загиблих унаслідок пожеж на Луганщині зросла до шести осіб. Вогнем знищено близько 80 дачних будинків та 30 житлових будинків у с. Смолянинове.

За інформацією представника уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Донецькій і Луганській областях Павла Лисянського, госпіталізовано до місцевої лікарні 24 особи, з них 15 дітей.