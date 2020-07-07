Ситуація з пожежами на Луганщині на контролі уряду та Президента - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив голові ДСНС Миколі Чечоткіну виїхати до Луганської області, де вирують пожежі, що вже спричинили жертви.

Про це глава уряду повідомив на Telegram-каналі.

"Доручив ДСНС оперативно інформувати громадськість щодо розвитку ситуації, а голові ДСНС особисто виїхати на місце подій.

Також поговорив із головою Луганської ОДА Сергієм Гайдаєм щодо необхідної допомоги з боку уряду", - написав він.

Шмигаль додав, що у четвер Комісія з ТЕБ та НС розгляне додаткові кроки для допомоги потерпілим.

"Ситуація на контролі уряду та Президента", - наголосив Прем'єр-міністр.

Як повідомлялося, 6 липня о 13 год. 21 хв. поблизу с. Осколонівка Новоайдарського району Луганської області на території Боровського та Охтирського лісництв виникла лісова пожежа на площі близько 50 га, зокрема верхова на 20 га. О 8 год. 11 хв. 7 липня пожежу локалізовано.

Через поривчастий вітер та високу температуру повітря вогонь поширився на с. Смолянинове. Тут вогнем знищено близько 80 дачних будинків садового кооперативу «Вовча яма» та 30 житлових будинків. За попередніми даними ДСНС, загинуло п'ятеро людей, дев'ятьох госпіталізовано.

До гасіння пожежі залучено 361 чол. та 85 одиниць техніки. Додатково на місце пожежі прямують від ДСНС 37 автоцистерн та 220 чоловік з Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Полтавської областей.

Крім того, вогнеборці ліквідують пожежу поблизу с. Капітанове Новоайдарського району на території Капітанівського лісництва, верхова площа якої становить близько 40 га. До гасіння залучено 63 чол. і 16 од. тех.