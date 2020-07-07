Пожежі на Луганщині: у найбільш постраждалому селищі згоріли 46 будинків

В селі Смоляниновому Новоайдарського району внаслідок лісової пожежі, що перекинулася на населені пункти, згоріло 46 будинків, але такі дані отримані під час ліквідації пожежі і можуть бути неточними.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила начальник відділу комунікації поліції Луганської області Тетяна Погукай.

«Точні дані можна буде отримати хіба що завтра зранку – зараз ніхто підрахунками не займається. Так само складно сказати, скільки і куди евакуйовано мешканців, оскільки частину виводила з-під вогню поліція, частину – рятувальники. Декого з постраждалих від опіків і чадного диму вивезли до Сєвєродонецької профільної лікарні, когось – до Новоайдарської районної, решта отримує медичну допомогу в оперативному штабі, який розташувався в Смоляниновому», - зазначила Погукай.

Кореспондент Укрінформу зв’язався з деякими місцевими мешканцями, які в цілому підтверджують офіційну інформацію, хоча один зі співрозмовників на умовах анонімності повідомив, що рятувальники в одному з будинків знайшли літню подружню пару, що задихнулася в чадному диму.

Не підтвердилася інформація про згорілу сільську церкву.

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Загалом є підстави говорити, що центр села вдалося відстояти, разом із школою. Тим більше, що вітер, який весь час роздмухував вогонь, наразі стих.

Погукай на своїй сторінці у Facebook розмістила відео боротьби з вогнем.

Як повідомлялося, у Новоайдарському районі Луганської області внаслідок лісових пожеж, які поширилися на населені пункти, за попередніми даними, загинуло вже четверо людей, 9 осіб госпіталізовані до лікарні.

6 липня о 13 год. 21 хв. поблизу с. Осколонівка Новоайдарського району Луганської області на території Боровського та Охтирського лісництв виникла лісова пожежа на площі близько 50 га, зокрема верхова на 20 га. О 8 год. 11 хв. 7 липня пожежу локалізовано.

Через поривчастий вітер та високу температуру повітря вогонь поширився на с. Смолянинове.

До гасіння пожежі залучено 361 чоловіка та 85 одиниць техніки. Додатково на місце пожежі прямують від ДСНС 37 автоцистерн та 220 чоловік з Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Полтавської областей.

Крім того, вогнеборці ліквідують пожежу поблизу с. Капітанове Новоайдарського району на території Капітанівського лісництва, площа якої (верхова) становить близько 40 га. До гасіння залучено 63 чол. і 16 од. тех.