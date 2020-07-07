Кількість жертв лісових пожеж на Луганщині зросла до чотирьох

Унаслідок лісових пожеж, які поширилися на населені пункти Луганщини, у селі Смолянинове Новоайдарського району, за попереджніми даними, загинули чотири особи. Ще дев'ятеро людей госпіталізовані.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України в Луганській області.

"У зв’язку з поривчастим вітром (до 25 м/с) та високою температурою повітря (+38°) відбулося розповсюдження пожежі на с. Смолянинове Новоайдарського району. Попередньо 4 особи загинули та 9 осіб госпіталізовані до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Видання Донбас online із посиланням на речницю ДСНС Любов Бугру зазначає, що троє із загиблих розбилися в ДТП, коли виїжджали зі Смолянинового. Одна людина загинула у вогні. Багато людей з опіками та тих, хто отруївся чадним газом.

У Держслужбі також інформують, що вогнем знищено близько 80 дачних будинків садового кооперативу «Вовча яма» та 30 житлових будинків у с. Смолянинове.

Масштабна пожежа на Луганщині / Фото: Олексій Ковальов, Укрінформ

Раніше повідомлялося, що 6 липня о 13 год. 21 хв. поблизу с. Осколонівка Новоайдарського району на території Боровського (квартали 111, 112, 113, 114) та Охтирського (квартал 57) лісництва виникла лісова пожежа на площі близько 50 га, з них верхова - 20 га. О 8 год. 11 хв. 7 липня пожежу було локалізовано.

Станом на 17:30 до гасіння залучено 361 чол. та 85 од. тех., з них від ДСНС 310 чол. о/с та 66 од. техніки. Додатково слідують від ДСНС 37 автоцистерн та 220 чол. з Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Полтавської областей.

Також вогнеборці ліквідовують пожежу поблизу с. Капітанове Новоайдарського району на території Капітанівського лісництва (квартал 79), площа якої (верхова) складає близько 40 га. До гасіння залучено 63 чол. 16 од. тех., з них від ДСНС 48 чол. о/с та 12 од. техніки.