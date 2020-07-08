ДСНС уточнила дані про загиблих унаслідок пожежі на Луганщині

За уточненими даними, внаслідок пожежі на Луганщині загинули чотири особи і дев'ять госпіталізовано.

Про це повідомляє ДСНС.

"Станом на 9 год. 8 липня, за уточненими даними, під час гасіння пожежі виявлено тіла 4 загиблих осіб і 9 осіб (із них 2 дітей) госпіталізовано. Силами ДСНС евакуйовано з житлових будинків с. Смолянинове та дачного кооперативу "Вовче озеро" 30 осіб (з них 13 дітей) та 30 осіб відселено", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 6 липня поблизу с. Осколонівка Новоайдарського району Луганської області на території Боровського та Охтирського лісництв виникла лісова пожежа на площі близько 50 га. Зранку 7 липня пожежу було локалізовано, але через поривчастий вітер та високу температуру повітря відбулося розповсюдження пожежі на село Смолянинове Новоайдарського району. Також триває ліквідація пожежі неподалік села Капітанове, площа якої становить близько 40 гектарів.

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За інформацією Міністерства внутрішніх справ, попередньо, загинули 7 осіб. Водночас вранці 8 липня у поліції Луганської області поінформували, що підтверджено загибель 4 громадян, місцезнаходження одного громадянина не встановлено. Евакуйовано 27 жителів, із них 22 дитини.

За попередніми оцінками, вигоріло близько п’яти тисяч гектарів лісу. Внаслідок пожежі знищено вогнем 23 будинки, ще 59 пошкоджено.

До гасіння залучено 1 тис. 125 осіб та 201 одиниця техніки.

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Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу.