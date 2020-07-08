Глава ОДА просить визнати пожежі на Луганщині надзвичайною ситуацією державного рівня

Голова Луганської обласної держадміністрації Сергій Гайдай просить уряд визнати масштабні пожежі в області надзвичайною ситуацією державного рівня.

Про це повідомляє пресслужба Луганської ОДА.

"Голова Луганської обласної державної адміністрації – керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай звернувся до Кабінету міністрів України щодо визнання масштабних пожеж на Луганщині надзвичайною ситуацією державного рівня, що дозволить виділити кошти з державного бюджету на ліквідацію наслідків стихійного лиха... Питання буде розглянуте сьогодні на засіданні уряду", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що лісомисливські господарства зможуть здійснити вирубку погорілого лісу та почати рекультиваційні роботи. За попередніми оцінками, вигоріло близько п’яти тисяч гектарів лісу.

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Директор Департаменту з питань цивільного захисту та територіальної оборони облдержадміністрації Олександр Чалий повідомив, що сьогодні проведено аеророзвідку території лісу, де виникла пожежа, та визначено 15 осередків горіння хвойної підстилки.

За даними Луганського регіонального центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, допомогу надано 43 постраждалим, з яких 34 на місці (без госпіталізації). Госпіталізовано до лікарень м. Сєвєродонецька та смт Новоайдар – по 7 людей.

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"Для прийняття на тимчасове розміщення громадян, що залишились без даху над головою, підготовлені два заклади, в яких одночасно можна розмістити 110 осіб. Усі постраждалі перебуватимуть у комфортних умовах та отримуватимуть належне харчування, необхідну медичну та психологічну допомогу", - наголосив Гайдай.

Крім того, внаслідок пожежі у селищах Олександрівка та Смолянинове 1000 абонентів перебувають без електропостачання. Без газопостачання 1291 абонент у Смоляниновому, Гречишкиному, Новоахтирці та Олександрівці Новоайдарського району.

Як повідомляв Укрінформ, 6 липня поблизу с. Осколонівка Новоайдарського району Луганської області на території Боровського та Охтирського лісництв виникла лісова пожежа на площі близько 50 га. Зранку 7 липня пожежу було локалізовано, але через поривчастий вітер та високу температуру повітря відбулося розповсюдження пожежі на село Смолянинове Новоайдарського району. Також триває ліквідація пожежі неподалік села Капітанове, площа якої становить близько 40 гектарів.

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За інформацією Міністерства внутрішніх справ України попередньо загинули 7 осіб. Водночас вранці 8 липня у поліції Луганської області поінформували, що підтверджено загибель 4 громадян, місцезнаходження одного громадянина не встановлено. Евакуйовано 27 жителів, із них 22 дитини.

Внаслідок пожежі знищено вогнем 23 будинки, ще 59 пошкоджено.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу.